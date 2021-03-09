Законопроект о просветительской деятельности приняли в Госдуме во втором чтении

Москва, 9 марта. Пленарное заседание состоялось 9 марта. В законе «Об образовании в РФ» хотят закрепить поняте «просветительская деятельность».

Соответствующий законопроект в Госдуму внесли еще осенью 2020 года. Под понятием «просветительская деятельность» предлагается понимать ту деятельность, которая осуществляется вне рамок образовательных программ. Кабинет министров хотят наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Если инициативу обобрят в третьем чтении, высшие образовательные учреждения будут обязаны получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Авторы проекта пояснили, что такие меры необходимы, чтобы у иностранцев не быдл возможности осуществлять «негативное вмешательство в образовательный процесс».

Идея о законе, который запрещает абсурдную «просветительскую деятельность», не оставила равнодушными депутатов. Телеведущий Андрей Норкин даже вспомнил анекдот на эту тему.