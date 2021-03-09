Певица Азиза рассказала, как мать благословила их брак с Киркоровым

Москва, 9 марта. Известная советская и российская певица Азиза призналась, что с Филиппом Киркоровым в молодости ее связывали романтические отношения.

По словам 56-летней красотки из Узбекистана, с Киркоровым они познакомились в 1987 году. Азиза проходила отбор для участия в музыкальном конкурсе в Юрмале. Филипп сразу заметил привлекательную артистку и подружился с ней. Он предложил Азизе вместе гастролировать по СССР.

«Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер — по десять ведер букетов у меня было каждый день!» — призналась вокалистка в интервью Kp.Ru.

Азиза добавила, что Киркоров часто уезжал в Болгарию, откуда привозил ей красивую одежду. Однажды он даже привел певицу к себе домой и познакомил со своей мамой. Артистка заявила, что ей было очень хорошо с Филиппом. Он был веселым, добрым и заботился о ней.

Вокалистка призналась, что была готова к браку с Киркоровым. Певец сделал ей предложение руки и сердца, а мама одобрила этот союз. Узнав радостную новость, она просто сказала, что «благословляет» свою дочь. Но стать официальной супругой Филиппа Азизе так и не удалось. Она увлеклась своим концертным директором Игорем Малаховым, и роман с Киркоровым сошел на нет.

Среди кавалеров Азизы также бы актер Александр Абдулов. Звезда сцены принимала его ухаживания даже несмотря на то, что артист был женат. К сожалению, певица ни разу в жизни так и не примерила на себя платье невесты.