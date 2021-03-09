«Прямой эфир»: Стремление стать лучшей свело писательницу Шелдон в могилу

Москва, 9 марта. Непреодолимое желание быть лучше всех привело писательницу Аделину Шелдон к трагическому концу. Девушку нашли мертвой, теперь следователям предстоит выяснить причины ее гибели.

Гости передачи Андрея Малахова собрались в студии «Прямой эфир» для того, чтобы обсудить шокирующую новость о смерти 20-летней россиянки. Среди участников программы оказались супруги Екатерина и Александр М., которые сдавали Аделине квартиру.

По данным правоохранительных органов, тело девушки нашли в съемном московском жилье. В столицу писательница приехала в 2018 году. Она намеревалась покорить многомиллионный мегаполис. Для воплощения мечты в реальность россиянка считала необходимым иметь сверх стройную фигуру и привлекательную внешность.

Ради исполнения заветного желания Аделина начала придерживаться стандартов красоты, которых планировала достичь экстремальной сухой диетой. Девушка была убеждена, что при росте 172 см иметь вес в 60 кг — это непростительно много. В связи с этим она завела дневник, в котором описывала свой рацион «правильного» питания.

Как удалось выяснить следствию, девушка окончила Эдинбургский университет, увлекалась конным спортом, знала несколько иностранных языков, играла на фортепиано, а также занималась танцами. Писательница была уверена, что ей нужно постоянно совершенствоваться. Так, она работала над книгой, с которой намеревалась прославиться на мировом литературном олимпе через несколько лет. Будущий шедевр планировался как историческая сага и назывался «Венценосные», причем автор произведения была уверена, что ее творение затмит знаменитую «Игру престолов».

По информации полиции, труп Аделины обнаружил арендодатель. Это произошло спустя неделю после того, как наступила физическая смерть девушки. Соответствующие заявление сделали судебные медики, которые осматривали покойную.

«Я попал в квартиру, тут был сильный специфический запах, я прошел в внутрь и увидел тело. Перед кроватью стоял таз с водой, там уже была плесень. По розовому оттенку воды я предположил, что ее рвало кровью», — пояснил москвич.

По словам мужчины, в последний раз он разговаривал с квартиранткой чуть более чем за две недели до трагической развязки. Александр уверял, что Аделина ни на что ему не жаловалась. В то же время мать писательницы была серьезно обеспокоена, что дочь удалила все переписки и аккаунты в соцсетях накануне своей смерти.