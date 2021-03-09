Экс-полицейский получил условный срок за ранение школьницы из травмата

Москва, 9 марта. Симоновский суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего полицейского, который прострелил девочке ногу из травматического пистолета.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Инцидент произошел 6 декабря 2021 года рядом с домом на Судостроительной улице, когда сотрудник полиции, будучи в гражданской одежде и не при исполнении, во время конфликта произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Подростка госпитализировали, к счастью, серьезных травм у девочки не диагностировали.

Обвиняемый являлся другом семьи ребенка, его пригласили в гости ее родственниками. После инцидента москвича уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.