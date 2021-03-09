Экс-жена Александра Маршала ответила на вопрос о госпитализации певца

Москва, 9 марта. Бывшая жена Александра Маршала Наталья Минькова, которая в настоящее время является его директором, ответила на вопрос о госпитализации артиста. Такие сообщения появились в СМИ.

Сообщалось, что у 63-летнего исполнителя диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. При этом состоянии происходят нарушения функций мозга, поскольку снижено кровообращение в системе позвоночных и основной артерий.

Минькова в ответ на вопрос журналистов подчеркнула, что пока не может раскрывать подробности случившегося.

«Я не могу сейчас рассказывать вам о состоянии мужа. У Александра все в полном порядке. Спасибо», — цитирует ее «Телепрограмма».

Ранее стало известно о госпитализации писателя Александра Тимофеевского. Он автор знаменитой песенки крокодила Гены («Пусть бегут неуклюже…»), прозвучавшей в мультфильме «Чебурашка».