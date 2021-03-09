Санкт-Петербург, 9 марта. Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе города, передает корреспондент ФАН.

В Адмиралтейском районе правоохранительные органы провели рейд, в рамках которого по адресу Набережная канала Грибоедова, дом №144 был проведен обыск в квартире наркоторговцев. По предварительным данным, там находилась нарколаборатория.

Перед началом оперативных мероприятий на месте был задержан хозяин квартиры и покупатель запрещенных веществ. По предварительной информации, им оказался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, ранее уличенный в употреблении наркотических веществ.

Правоохранителями по данному факту проводится проверка. Ранее ФАН сообщал о том, что Резнику с супругой уделялось особое внимание при таможенных досмотрах на границе: так положено действовать в отношении всех граждан, замеченных в употреблении наркотиков.