Названы главные плюсы российской вакцины «Спутник V»

Прага, 9 марта. Возрастающая в мире популярность препарата «Спутник V» обусловлена его качеством и логистическими характеристиками, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» успешно прошла клинические испытания, доказав свою эффективность и безопасность. Удобные условия хранения и транспортировки препарата сделали его еще более привлекательным для многих стран мира, обратил внимание Бабиш.

«Успех препарата, кроме его лечебных качеств, обусловлен и логистическими характеристиками», — цитирует премьер-министра Чехии Baltnews.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» можно транспортировать при температуре всего −20 градусов, что дает ей значительное преимущество перед многими другими аналогами. Эта особенность вакцины сильно удешевляет ее перевозку. Кроме того, эффективность препарата составляет 91,6%.

Российский «Спутник V» стал лидером в борьбе с пандемией COVID-19 во всем мире после публикации в научном журнале The Lancet. Власти многих государств задумались о вакцинации своих граждан от коронавируса именно этой вакциной.