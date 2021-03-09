Иосиф Пригожин отказался поверить в честность отбора на Евровидение

Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью ФАН прокомментировал участие певицы Манижи в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021». Артистка получила 39,7% зрительских голосов на национальном отборе.

–– Вас не смущает, что Россия посылает на конкурс девушку из Душанбе с песней «Русская женщина»?

–– Что касается того, русская девочка или не русская, — у меня здесь вопросов никаких нет. Россия — многонациональная многоконфессиональная страна. Манижа –– талантливая певица. Я рад, что сейчас мы отправляем музыканта, за которого не стыдно. Стыдно становится, когда едут люди, не обладающие никами музыкальными навыками. Прежде всего, это музыкальный конкурс, и у людей должен быть слух, как минимум. Сама Манижа мне симпатична, она хорошая артистка. Я был на одном из ее концертов, и мне очень даже понравилось.

–– Изменилась ли, на ваш взгляд, политика российской отборочной комиссии? Зачем Россия из года в год участвует в этом конкурсе?

–– Однозначно, мы должны участвовать в разных международных музыкальных конкурсах, представлять Россию и музыкальную индустрию. Просто Евровидение стало политическим конкурсом, а не музыкальным песенным состязанием. Я рад за Манижу –– она получит хорошее промо.

Что касается порядочности выбора — я в это не верю. В 2008 году буквально «кинули» певицу Валерию и отправили вместо нее певицу с Украины Анастасию Приходько, которая сейчас выступает против русских и против евреев. Антисемитизм и ненависть по отношению к России — вот такой получился выбор.

В 2008 году Валерия оказалась в российском национальном финале отборочного конкурса. Я лично потратил 300 000 долларов не только на приобретение песни, но и на съемки клипа. Нам Жан-Поль Готье прислал костюмы! Предварительно велись переговоры, нам говорили, что не нужно выигрывать. Я представлял русскую певицу Валерию, гражданку России, а Россия в 2009 году принимала конкурс у себя дома…

Отдали пальму первенства госпоже Приходько с песней «Мамо». Где сейчас Приходько? Певица Валерия стала народной артисткой России и продолжает творческую карьеру. При всем моем уважении к отдельно взятым личностям, я в отборочные истории не верю и никогда не поверю.

–– Как вы думаете, на этот раз учтены ошибки прошлых лет?

–– В чем наша проблема? Никто не хочет и не готов слышать и слушать правду от людей, которые находятся в индустрии. Все живут своей жизнью, в своей системе координат. На чужое мнение всем наплевать. Я 35 лет уже в индустрии. Я не критик Соседов, я высказываю свое сугубо личное мнение — не верю в отбор, но считаю, что Манижа —достойный артист, имеющий право представлять Россию, за нее не стыдно.

–– Как вы считаете, есть ли у Манижи шансы на победу?

— Как конкурс я Евровидение не воспринимаю, он давно не про музыку. Чего мы хотим? Хотим, чтобы Россия звучала. Я не верю в голосование, в том числе и на Евровидении. Обжегшись на молоке, дую на воду. Я поздравляю Манижу и ее продюсеров с тем, что они получат сумасшедшее промо. Нам, как продюсерам, важно, чтобы артист получил промо. А выиграет она или проиграет — не имеет значения.

В 2016 году выиграла Джамала. А где песня? Назовите мне песню! Так нельзя просто! Надо заниматься музыкой, а они все занимаются политикой. А что израильтянка, крутая певица была? На Евровидении побеждают фрики. В момент, когда должен был выиграть Билан, выиграли финны. Бесовщина просто! Это все не имеет никакого отношения к музыке.

Ранее свое мнение об участии Манижи в Евровидении высказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, назвав песню «Русская женщина» двусмысленной, «с неприятным душком».

Певческий конкурс Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием представителей 41 страны. Россию представит 29-летняя певица Манижа Сангин с песней «Русская женщина». Другими кандидатами на участие также были группа Therr Maitz и дуэт #2Маши.