За ростом цен на продукты стоит сговор монополистов  



Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. С чем связано необоснованное повышение цен на продукты и почему ФАС должна стать лидирующим министерством страны, рассказал член президиума «Опоры России» Юрий Савёлов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, премьер-министр Михаил Мишустин усилил контроль за ценами на потребительском рынке, установив постоянный мониторинг стоимости отдельных категорий товаров и услуг. Это позволит наладить анализ ситуации, прогнозировать риски подорожания продукции и вовремя принимать меры для сдерживания цен. Министерство здравоохранения будет следить за ценами на медизделия и лекарственные препараты, Минпросвещения — за услугами дошкольного воспитания, общего и среднего образования, Минобрнауки — за ценами на услуги высшего образования. Профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования.

«Во-первых, у России много составляющих импортных закупок, и товары в стране подорожали из-за роста доллара. Например, я завожу ткани. Они стоили 100 рублей за метр, а стали 120 рублей. Соответственно цена моей продукции выросла», — Юрий Савёлов.

Однако, по его мнению, главной причиной роста цен на товары является сговор монополистов. Специалист привел в пример повышение цен на сахар и масло.

«Три месяца мы обсуждали, что склады сахара и масла ломились от продукции, и никто не знал, куда все деть. Вдруг через три месяца цены поднялись на ровном месте на 30–40%. Причиной этого является сговор монополистов. Это произошло из-за недоработок правительства и ФАС», — рассказал эксперт.

По его мнению, эту историю должны были сразу вывести в ранг национальной безопасности, и монополисты должны были получать большие сроки за сговор. Но, по словам Юрия Савёлова, в России никогда не наказывали за сговор.

«Во многих странах в кризисные времена ФАС становилась чуть ли не лидирующим министерством, для того чтобы не возникало такого рода сговора. Сговор же в нашей стране с нулевых годов происходит постоянно во всем, что касается государственных средств. Но за сговор еще никто не был наказан. А это ведь вопрос национальной безопасности, о чем постоянно говорят США, в отличие от России», — подчеркнул специалист.

Ранее ФАН сообщал, Выборный планирует доработать законопроект о фейках про рост цен.