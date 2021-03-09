Путин проведет совещание на тему социально-экономического развития Дальнего Востока

Москва, 9 марта. Российский лидер Владимир Путин в среду примет участие в совещании с участием членов правительства.

Глава государства обсудит с кабмином социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. К тому же 10 марта у Владимира Путина запланировано участие в режиме видеоконференции в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую».

Президент Российской Федерации ранее наградил красноярских медиков орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте правительства.