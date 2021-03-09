Австрийский актер Вольфганг Черни начал отмечать 8 Марта благодаря русской жене

Австрийский актер театра и кино Вольфганг Черни признался ФАН, что начал отмечать Международный женский день благодаря своей русской жене Виктории.

36-летний уроженец Вены в эксклюзивном интервью рассказал о своем отношении к весеннему празднику, популярному в России.

«Лично для меня 8 Марта — это очень интересно, потому что в Австрии, сами понимаете, такого праздника нет, — отметил Черни. — Мне очень нравится, что вы делаете это в России, и это, конечно, важно, потому без женщин жить невозможно!»

По словам собеседника ФАН, представительницы прекрасной половины человечества — наше все: и судьба, и любовь.

«Моя самая главная любовь — это моя жена Виктория, и я сильно люблю ее, — заявил актер. — Мир без женщин просто невозможен, он без них черный, и это совсем не круто. Конечно, я дарю жене в этот день цветы и что-то еще (смеется)».

Международный женский день — праздник, который ежегодно отмечается 8 марта во многих странах, прежде всего тех, что раньше входили в состав Советского Союза, а также в некоторых государствах Азии и Африки. Кроме того, вот уже два года он является региональным праздником и выходным днем в Берлине. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в Организации Объединенных Наций.

Ранее Вольфганг Черни рассказал о съемках в художественном фильме «Зоя», посвященном героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

В конце прошлого года он в паре с Оксаной Домниной занял четвертое место в спортивно-развлекательном шоу Первого канала «Ледниковый период».