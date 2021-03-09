Брат Дани Милохина собирается покорять Евровидение в составе группы NGM

Москва, 9 марта. Брат популярного тиктокера Дани Милохина Илья вошел в состав группы NGM, название которой расшифровывается как «Не говори маме». Парни собираются покорять Евровидение.

Популярный бойбэнд в феврале покинул фронтмен Coldi. Но пустое место в группе пустовало недолго. Музыканты на своей странице в Instagram сообщили, что теперь NGM начинает свою творческую жизнь в новом составе.

«Если брать западные бойбэнды, то равняемся мы на Backstreet Boys. Если мы достигнем хоть капельку того, чего добились они, это будет очень крутой успех для нас», — рассказали артисты.

Музыканты назвали свою группу «доброй историей» и признались, что однажды хотели бы попробовать свои силы на Евровидении. По их мнению, в нынешнем году представлять Россию на конкурсе должна была петербургская группа Little Big, которой в 2020 году не удалось побороться за победу из-за пандемии коронавируса и локдауна, передает Пятый канал.

Но, как стало известно накануне, поедет в Роттердам певица Манижа с песней «Русская женщина». Она победила на национальном отборе. Музыкальный конкурс пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая на арене Ahoy.