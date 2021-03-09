Армянская оппозиция проведет митинг вечером 9 марта

Ереван, 9 марта. Оппозиционеры Армении вечером проведут протестный митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Демонстранты ранее устроили протестное мероприятие у здания парламента в Ереване. Митингующие расставляли палатки и возводили заграждения.

Политический кризис на территории республики начался после того, как глава правительства Никол Пашинян решил сменить руководство Генштаба ВС Армении.

Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер извинился за допущенные ошибки.