В Киеве рассказали о готовности Зеленского развязать конфликт в Донбассе

Киев, 9 марта. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует Западу готовность начать масштабную войну в Донбассе. Об этом заявил украинский политик и общественный деятель Максим Гольдарб.

По его словам, Зеленский продолжает милитаризацию Украины и полностью сворачивает все инициативы, которые были направлены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

«По-видимому, «зеленое» окружение готово пойти на вещи, которые будут очень похожи на откровенные военные действия, на откровенный военный конфликт. Для этого сегодня принимаются по инициативе Зеленского и его «зеленых» слуг законопроекты об усилении ответственности за неявку на призывные пункты, упрощается порядок призыва резервистов... Президент посылает за океан сигнал: «Я готов если нужно воевать, я готов сделать все, что не сделал Порошенко», — пояснил Гольдарб.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается обострение боевой обстановки и увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Так, 3 марта украинские силовики нанесли минометные удары по южным районам ДНР.

При этом 4 марта подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по северным окраинам Донецка. В ходе обстрела украинские силовики использовали реактивные системы залпового огня «Град-П». Позднее управление Народной милиции ДНР разрешило силам республики вести упреждающий огонь для подавления и уничтожения огневых точек украинской армии, передает RT.