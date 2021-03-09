Житель Костромы задержан за растление малолетних

Кострома, 9 марта. Горожанин завел в свою квартиру двух маленьких девочек и растлил их. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Полиция арестовала злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 38-летнего мужчину.

Преступление было совершено в начале марта 2021 года. Злоумышленник увидел на улице двух девочек и угрозами заставил их зайти к нему домой. Там он совершил в отношении их действия сексуального характера, после чего отпустил. Потерпевшие рассказали обо всем родителям, а те обратились в полицию.

В тот же день преступник был задержан. Мужчина не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием. Злоумышленника задержали по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следователи передали в суд Барнаула материалы уголовного дела в отношении шести мужчин, обвиняемых в растлении шести мальчиков в возрасте от девяти до 16 лет, сообщал ранее телеканал «360«. Организатор «свиданий» с детьми признал свою вину и заключил досудебное соглашение.