Неожиданный шаг: Манижа исполнит песню на русском языке на Евровидении. ФАН-ТВ

В отборе принимали участие три исполнителя: группа Therr Maitz, дуэт #2Маши и Манижа. Российско-таджикская исполнительница набрала 39,7% голосов и приняла неожиданное решение выступить на конкурсе с песней на русском языке. Манижа сама написала написала текст к песне «Русская женщина», с которой планирует выйти на международную сцену. В этом году «Евровидение» пройдет в Нидерландах, 18 и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 числа — финал. На музыкальную арену в Роттердаме выйдут исполнители из 41 страны.

Манижа — дочь физика-ядерщика и врача. Из Душанбе в Москву ребенка перевезли в три года. Это произошло после того, как во во время гражданской войны в дом, где жила семья, попал снаряд. Манижа занималась фортепиано, пела в хоре, поступила на психологический факультет РГГУ, а после заключила контракт с продюсерским центром. За каждое выступление девушка брала около 10 тысяч евро, но деньги, в основном, уходили продюсерам.

Манижа говорит на нескольких языках, в 2019 году ее назначили послом доброй воли в ООН по делам беженцев. Недавно певица создала специальное мобильное приложение, с помощью которого женщины могут обратиться в кризисный центр и сообщить о факте насилия.