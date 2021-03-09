Мексиканские дети раскрыли популизм и лицемерие администрации Джо Байдена

Вашингтон, 9 марта. Во время избирательной кампании президент США Джо Байден активно критиковал Трампа за отношение к несовершеннолетним мигрантом, но сейчас поступает с ними намного хуже.

Вся избирательная кампания действующего президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис строилась на том, чтобы быть «анти-Трампом». Все, что делает Трамп — плохо и должно быть демонтировано и отменено. Поэтому центры содержания несовершеннолетних мигрантов на границе с Мексикой стали одной из «любимых» тем в полемике демократов. Независимая британская журналистка Эшли Саймон в своем канале в Telegram суммировала, что говорили Байден и Харрис во время выборов и как изменилась их позиция сейчас.

«Я вам скажу: самое первое, что я сделаю, когда изберусь, так это закрою все эти центры содержания детей. Просто закрою. Давайте проясним, что там происходит на самом деле: люди там зарабатывают на том, что держат детей под замком. Просто задумайтесь над этим на секунду!» — призывала журналистов во время интервью Камала Харрис.

Сам Байден также пообещал в 2019 году, что после избрания на пост президента он запретит содержать детей в подобных центрах. Однако совсем недавно открылся первый центр содержания несовершеннолетних детей в Карризо-Спрингс в штате Техас. И хотя он управляется некоммерческой организацией, все равно до прессы доходили слухи о неприемлемых условиях содержания, а сам Байден личным распоряжением запретил подпускать журналистов к лагерям несовершеннолетних.

Также стало известно о том, что Белый дом планирует открывать уже коммерческие центры содержания совершеннолетних. В администрации Байдена от комментариев отказались, однако все указывает на то, что это будет учреждение по аналогии с частными тюрьмами с нечеловеческой эксплуатацией труда заключенных.

«Вы не понимаете, мы не собираемся держать детей в клетках. Мы открыли учреждение, которое будет соответствовать тем же стандартам, что и другие учреждения организации HHS (Health and Human Services)», — с трудом перебивая возмущенных журналистов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В учреждениях HHS за период с 2014 по 2108 год зафиксировано 4500 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними беспризорниками. Команда Байдена уверяет, что именно пандемия COVID-19 вынудила их открыть новые центры содержания несовершеннолетних, потому что в других учреждениях пришлось сокращать число коеквдвое. Однако, как сообщают журналисты, в центрах содержания беспризорников коек не хватает, и дети вынуждены спать на полу.

«Однажды открыв такое учреждение, однажды набрав туда персонал, становится чертовски сложно его закрыть, просто потому что эти места очень удобны для властей», — сообщила специализирующийся на проблемах мигрантов юрист Лиза Куп.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о личном распоряжении президента США Джо Байдена не допускать журналистов в центры содержания несовершеннолетних беспризорных мигрантов.