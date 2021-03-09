Лидер украинских радикалов заявил о развале ВСУ

, 9 марта. Руководство среднего и высшего звена ВСУ не располагает опытом ведения современных военных действий и не обладает азами стратегического мышления.

Об этом заявил украинский националист Дмитрий Корчинский, долгие годы бывший лидером радикальной организации УНА-УНСО1 (решением суда запрещена на территории Российской Федерации).

"Нам нужно очень сильно думать про ситуацию в вооруженных силах, которая так себе. У нас возглавляет вооруженные силы фактически главнокомандующий — это то, что раньше называлось начальник Генерального штаба, Хомчак. Он не является боевым генералом и делает очень много ошибок", — полагает Корчинский.

По его словам, в ВСУ развалены целые структуры, а многие опытные представители генералитета уволены в запас либо переведены на малозначимые должности. Данная ситуация требует немедленных и энергичных мер, заявил один из лидеров радикальных украинских националистов.

Ранее сообщалось, что внук Примакова предупредил о гибельных и масштабных последствиях наступления ВСУ в Донбассе, которые не ограничатся зоной внутриукраинского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.