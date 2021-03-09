«Как на Рублевке»: жители Мордовии копят деньги на дороги, газ и генплан поселения

Собственники земель деревни Старая Чекаевка Лямбирского района Мордовии годами борются за право строительства на законно купленных участках. Чтобы начать возведение жилья, им придется создать территориальное общественное самоуправление, а также самим оплатить строительство дороги, подведение газа и восстановление документов.

Проблема в переводе земли сельскохозяйственного назначения в категорию территории, предназначенной для строительства. Местная администрация потенциальным новым жителям в содействии не отказывала, но и не помогала. Письма от чиновников с обещаниями и «завтраками» собственники участков отнесли в прокуратуру. Там перевели жалобу в региональный минстрой, который, в свою очередь, направил проблемный вопрос обратно — в ту же «рассеянную» администрацию Берсеневского сельского поселения.

«Мы обратились в суд. Он был на нашей стороне и обязал администрацию еще раз рассмотреть вопрос. Выяснилось, что генплан поселения утерян. Экземпляр, который должен быть в архиве, тоже куда-то исчез. В проектном институте документ должен храниться 5 лет. Видимо, время прошло, и они его уничтожили», — рассказал о проблеме корреспонденту Федерального агентства новостей собственник проблемного участка Максим Моисеев.

На своих законных 10 сотках мужчина планирует построить дом и гараж. Ждать разрешения вопроса ему есть где. Сейчас он живет в своей квартире в Саранске. А вот семья Кузьминых вынуждена ютиться у родственников. В Старой Чекаевке они приобрели два участка общей площадью в 23 сотки.

«Мы там и землю вспахали, хотели грядочки посадить, материал привезли, купили плиты для фундамента. Но без разрешения на землях сельхозназначения не можем поставить здание с фундаментом. Мы даже заказали проект дома. Он в мечтах и остался», — пожаловалась Юлия Кузьмина.

Историй с похожими планами и одной общей бедой — 57. Заложниками такой же ситуации оказались собственники участков, которые купили землю на другом конце населенного пункта. Их примерно столько же.

Сейчас несостоявшиеся новоселы собирают документы на создание территориального общественного самоуправления. Впереди поиски подрядчика, работа топографов, восстановление генерального плана поселения с указанием того, что на участках можно строить дома.

«Составом товарищества собственников мы подведем газ и построим дорогу. Будем делать жесткое покрытие из б/у кирпича. Ведь асфальтобетон стоит намного дороже. Они будут на нашем балансе. Сами и чистить будем», — поделился планами Максим Моисеев.

«Пока даже представить не можем, в какую сумму это все выльется. Купи землю, еще и с бумагами бегай. Ладно, если бы жили где-нибудь в Рублевке, а это пригород Саранска, деревня Старая Чекаевка», — добавила Юлия Кузьмина.

С вопросами «кто виноват?» и «что делать?» корреспондент ФАН обратился в администрацию Берсеневского сельского поселения.

«Глава района поставил задачу, чтобы собственники определились, попадают или нет их участки в охранную зону, потому что рядом проходит федеральный газопровод и линия электропередачи. Повторно соберем совещание 24 числа. Я не слышал про ТОС. Это решается не на уровне сельского поселения, а на районной комиссии. Это прерогатива района», — ответил глава поселения Сергей Маркелов.

«Эти полномочия в декабре 2019 года были переданы в администрацию поселения, — ответили ФАН в районной администрации. — При приобретении участка люди знали, что они имеют статус земель сельхозназначения. Просто взять и перевести — это определенная работа. Генплан есть. Но он не отвечает сегодняшним требованиям. Мы рекомендовали сельскому поселению создать межведомственную комиссию и решить вопрос».

Ближайшее собрание собственников участков и межведомственной комиссии состоится в конце марта. ФАН продолжает следить за ситуацией.