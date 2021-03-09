Названы самые востребованные среди россиян зимние авианаправления

Москва, 9 марта. Спрос на авиаперелеты по России продолжает расти. Этой зимой жители страны путешествовали на 13% чаще, чем в прошлом году, сообщили аналитики сервиса путешествий.

Самыми популярными авианаправлениями среди россиян этой зимой стали маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды. Заметно увеличилось число перелетов в Волгоград и Махачкалу. В Красноярск и Тюмень количество путешествий уменьшилось, пишут «Вести Подмосковья».

Средний чек на перелет по России в одну сторону составил 6252 руб., что на 9% ниже стоимости билета в аналогичном периоде 2019 года. Больше всего цены упали на билеты из столицы в Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Граждане РФ предпочитали отправляться в другие города в декабре и январе. Наиболее востребованными весенними направлениями у жителей России стали Сочи, Калининград, Северная столица, Кисловодск и Москва. Отдельно путешественники отметили Крым и Севастополь.