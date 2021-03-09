Казанский суд арестовал сотрудника таможни за взятку в 300 долларов

Казань, 9 марта. Сотрудника таможенного поста аэропорта, ранее получившего взятку от пассажирки международного рейса, арестовал районный суд города.

Арест 42-летнего Руслана Зиннатова продлится до 7 мая, об этом просил обвинитель. Ранее Приволжским СУ на транспорте СК России в отношении таможенника было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

По версии следствия, Зиннатов досматривал багаж пассажирки рейса Казань — Стамбул и нашел незадекларированные наличные в сумме более $10 тысяч. Инспектор скрыл этот факт и не стал составлять акт досмотра, когда 300 долларов оказались в его кармане. Фигурант получил взятку, а пассажирка избежала ответственности за совершенное правонарушение.

Видео, опубликованное следственным комитетом, демонстрирует момент передачи взятки, а также небольшой фрагмент с допроса Зиннатова. Стоит отметить, что в качестве подозреваемого и обвиняемого таможенник признал вину частично, сообщив, что получил взятку только в $100.

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