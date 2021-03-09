Президент Италии Маттарелла сделал прививку от коронавируса

Рим, 9 марта. Итальянский лидер Серджо Маттарелла прошел вакцинацию от COVID-19 в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Главе Италии ввели первую дозу препарата от коронавируса, сообщили в президентском Квиринальском дворце. Серджо Маттарелла привился в рамках кампании по вакцинации родившихся в 1941 году и ранее. В 2021-м итальянскому главе исполнится 80 лет. По сообщениям местных СМИ, главе государства ввели вакцину Moderna.

Недавно на севере Италии обнаружили новый штамм коронавируса, устойчивый к вакцинам. Об этом рассказал глава общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Ученые озадачены появлением нового штамма.