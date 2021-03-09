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Каролина Эррера поможет Венесуэле в борьбе с COVID-19, адвокатов не пустили к Саабу

Каролина Эррера поможет Венесуэле в борьбе с COVID-19, адвокатов не пустили к Саабу

Защитников бизнесмена Алекса Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде, дизайнер Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов на закупку оборудования для лечения пациентов с COVID-19, Польша собирается возобновить полеты в штат Нуэва-Эспарта. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

События в Венесуэле 9 марта 2021 года

Западная Венесуэла

Перевернулась лодка с людьми

8 марта рыбаки в штате Фалькон спасли 18 человек из перевернувшейся лодки, сообщает Reporte Ya.

13 мужчин и пять женщин покинули город Тукакас, который находится в муниципалитете Самора, и отправились на остров Кюрасао. Однако лодка, в которой находились люди, села на мель неподалеку от Саморы. Пострадавшие пожаловались на обезвоживание и низкое давление из-за долгого пребывания в воде. Их госпитализировали в медицинский центр в Кумаребо.

Центральная Венесуэла

Отключение света в нескольких районах

После сильного дождя более десяти районов Каракаса остались без света, сообщает издание Reporte Ya в своем Twitter.

Электричество отсутствует в том числе в парке Карабобо и Санта-Терезе.

Полиция арестовала лжесудью

Правоохранительные органы задержали Марисоль Ораму, которая использовала поддельное удостоверение мирового судьи и обманула более 50 человек.

Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что женщина занималась выселением людей в трущобах Петаре. La Patilla отмечает, что вместе с Орамой были задержаны мужчина и женщина, которые сопровождали «судью» в ролях телохранителя и поверенного.

Восточная Венесуэла

Растет количество заражений COVID-19

Губернатор Монагаса Элиса Сантаэлья заявила об росте количества заражений коронавирусом в штате за последние две недели.

«Есть много людей, которые заразились COVID-19 и находятся дома; после такого лечения многим требуется квалифицированная медицинская помощь», — цитирует губернатора издание Efecto Cocuyo.

Элиса Сантаэлья напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно — использовать маски при выходе из дома, обрабатывать руки антисептиком и придерживаться правил социальной дистанции.

Острова и территориальные воды

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Польшей

Временный поверенный в делах Польши в Венесуэле Милена Лукасевич рассказала о планах Варшавы возобновить полеты на остров Маргарита, сообщает El Pitazo.

Во время официального визита на остров дипломат подтвердила, что вела переговоры с губернатором штата Альфредо Диасом об открытии туристического сезона в Нуэва-Эспарте.

«Мы планируем не только привлечь туристов, но и создать рабочие места для местных жителей в гостиничном секторе; в (городе) Маргарита есть все, что нужно туристу», — сказала Лукасевич журналистам.

Политика

Сторонники Гуайдо устроили демонстрации по случаю 8 Марта

Демонстрации в Международный женский день прошли в двух районах Каракаса. Их организаторы — сторонники оппозиционера Хуана Гуайдо. Они собрались перед штаб-квартирой программы развития ООН в Восточном Каракасе и потребовали уважать права женщин.

Поддерживающие президента страны Николаса Мадуро венесуэльские женщины не стали массово выходить на улицы, соблюдая карантинные требования из-за пандемии COVID-19. Они обменялись поздравлениями в социальных сетях. Министр по делам женщин Каролис Перес подчеркнула, что за последние 20 лет жительницы страны добились «развития и роста в государственной политике».

Защитников Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде в четвертый раз не пустили в страну адвокатов колумбийского бизнесмена Алекса Сааба.

«Полиция Кабо-Верде намеренно препятствует судебному процессу, несмотря на постановления суда; у адвокатов были все иммиграционные и медицинские сертификаты, необходимые для въезда в страну», — цитирует агентство EFE одного из адвокатов Сааба Хосе Монтейро.

На прошлой неделе Венесуэла потребовала от Кабо-Верде немедленного освобождения Алекса Сааба, арест которого она считает незаконным.

Читать об аресте Алекса Сааба и его удержании в Кабо-Верде

США обещают защиту венесуэльским мигрантам

8 марта Соединенные Штаты одобрили создание статуса временной защиты (TPS) для мигрантов из Венесуэлы. Граждане Венесуэлы, которые в настоящее время находятся на американской территории, смогут, подав соответствующее заявление и пройдя проверку службами безопасности, оставаться там еще полтора года. Речь идет примерно о 300 тысячах беженцев.

В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что будет требовать от Вашингтона снять санкции и прекратить экономическое давление на страну: венесуэльские мигранты вынуждены бежать в другие страны только потому, что США последовательно стремятся разрушить экономику Боливарианской республики и лишить страну права на независимость.

Экономика

Преподаватели будут получать зарплату через платформу Patria

Преподаватели и персонал государственных университетов Венесуэлы будут получать заработную плату через криптовалютную систему Patria, сообщает Monitoreamos.

Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) уверена, что такие действия нарушают трудовые права сотрудников.

«Эти меры нарушают автономию университетов, препятствуют свободе выражения мнения преподавателей и сотрудников государственных университетов Венесуэлы», — предупредила комиссия.

Гуманитарные вопросы

Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов

Венесуэльский дизайнер Каролина Эррера в рамках проекта Carolina Herrera Heart for Hope перевела 7 млн долларов в качестве помощи пострадавшим от пандемии COVID-19.

На выделенные средства будут закуплены тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.

За минувшие сутки в Венесуэле зафиксировано 436 новых случаев заболевания COVID-19, умерло семь человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 142 774 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 839 венесуэльцев, скончался 1 391 человек.

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