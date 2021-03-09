Каролина Эррера поможет Венесуэле в борьбе с COVID-19, адвокатов не пустили к Саабу

Защитников бизнесмена Алекса Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде, дизайнер Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов на закупку оборудования для лечения пациентов с COVID-19, Польша собирается возобновить полеты в штат Нуэва-Эспарта. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Перевернулась лодка с людьми

8 марта рыбаки в штате Фалькон спасли 18 человек из перевернувшейся лодки, сообщает Reporte Ya.

#8Mar #Falcón

Un total de 18 personas, 13 hombres y cinco mujeres, fueron rescatadas con vida por pescadores en el estado Falcón este lunes - @EfectoCocuyo https://t.co/2gUzZW12Lt — Reporte Ya (@ReporteYa) March 9, 2021

13 мужчин и пять женщин покинули город Тукакас, который находится в муниципалитете Самора, и отправились на остров Кюрасао. Однако лодка, в которой находились люди, села на мель неподалеку от Саморы. Пострадавшие пожаловались на обезвоживание и низкое давление из-за долгого пребывания в воде. Их госпитализировали в медицинский центр в Кумаребо.

Центральная Венесуэла

Отключение света в нескольких районах

После сильного дождя более десяти районов Каракаса остались без света, сообщает издание Reporte Ya в своем Twitter.

#8May #Caracas @SegoviaBastidas: "En algunas zonas de la capital reportan estar #SinLuz desde hace 1 hora tras la fuerte lluvia:

Parque Carabobo

El Conde

Santa Teresa

El Pinar

El Paraíso

La Vega

La Paz

Puente Hierro

La Marrón

Guaicaipuro

Terrazas del Alba

Las Fuentes" pic.twitter.com/TvjQa4vxqK — Reporte Ya (@ReporteYa) March 8, 2021

Электричество отсутствует в том числе в парке Карабобо и Санта-Терезе.

Полиция арестовала лжесудью

Правоохранительные органы задержали Марисоль Ораму, которая использовала поддельное удостоверение мирового судьи и обманула более 50 человек.

#Miranda Funcionarios de PoliSucre detuvieron en el kilómetro 22 de la carretera Petare Santa Lucía, en la Calle Miranda, a Marisol Orama, la misma se identificaba como Jueza Comunal de Paz del municipio Sucre. En el sitio se encontraba practicando un desalojo. pic.twitter.com/160JGP3D0U — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 8, 2021

Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что женщина занималась выселением людей в трущобах Петаре. La Patilla отмечает, что вместе с Орамой были задержаны мужчина и женщина, которые сопровождали «судью» в ролях телохранителя и поверенного.

Восточная Венесуэла

Растет количество заражений COVID-19

Губернатор Монагаса Элиса Сантаэлья заявила об росте количества заражений коронавирусом в штате за последние две недели.

«Есть много людей, которые заразились COVID-19 и находятся дома; после такого лечения многим требуется квалифицированная медицинская помощь», — цитирует губернатора издание Efecto Cocuyo.

#LoDice @yelitzePSUV_: “Quiero hacer el llamado para que acudan al centro de salud más cercano. Muchos se quedan haciéndose el tratamiento y cuando llegan a los centros de salud están en unas condiciones en las que no podemos hacer mucho”. https://t.co/oPNAQfts0N — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 9, 2021

Элиса Сантаэлья напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно — использовать маски при выходе из дома, обрабатывать руки антисептиком и придерживаться правил социальной дистанции.

Острова и территориальные воды

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Польшей

Временный поверенный в делах Польши в Венесуэле Милена Лукасевич рассказала о планах Варшавы возобновить полеты на остров Маргарита, сообщает El Pitazo.

Gobierno polaco busca activar nuevamente vuelos hacia Nueva Esparta #8Mar https://t.co/xqM8DVqDIx pic.twitter.com/jV6M6oPBuP — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 8, 2021

Во время официального визита на остров дипломат подтвердила, что вела переговоры с губернатором штата Альфредо Диасом об открытии туристического сезона в Нуэва-Эспарте.

«Мы планируем не только привлечь туристов, но и создать рабочие места для местных жителей в гостиничном секторе; в (городе) Маргарита есть все, что нужно туристу», — сказала Лукасевич журналистам.

Политика

Сторонники Гуайдо устроили демонстрации по случаю 8 Марта

Демонстрации в Международный женский день прошли в двух районах Каракаса. Их организаторы — сторонники оппозиционера Хуана Гуайдо. Они собрались перед штаб-квартирой программы развития ООН в Восточном Каракасе и потребовали уважать права женщин.

#8May Balance preliminar: Hasta las 6.30 pm hemos documentado 19 protestas en:



1. Aragua

2. Barinas

3. Bolívar

4. Distrito Capital

5. Guárico

6. Lara

7. Mérida

8. Miranda

9. Monagas

10. Nueva Esparta

11. Portuguesa

12. Vargas

13. Zulia

pic.twitter.com/adb3nfijMv - @OVCSocial — Reporte Ya (@ReporteYa) March 8, 2021

Поддерживающие президента страны Николаса Мадуро венесуэльские женщины не стали массово выходить на улицы, соблюдая карантинные требования из-за пандемии COVID-19. Они обменялись поздравлениями в социальных сетях. Министр по делам женщин Каролис Перес подчеркнула, что за последние 20 лет жительницы страны добились «развития и роста в государственной политике».

Защитников Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде в четвертый раз не пустили в страну адвокатов колумбийского бизнесмена Алекса Сааба.

#8Mar #CasoAlexSaab

Por cuarta vez, Cabo Verde denegó la entrada a abogados defensores de Álex Saab - @la_patilla https://t.co/EdC9k41L4C — Reporte Ya (@ReporteYa) March 9, 2021

«Полиция Кабо-Верде намеренно препятствует судебному процессу, несмотря на постановления суда; у адвокатов были все иммиграционные и медицинские сертификаты, необходимые для въезда в страну», — цитирует агентство EFE одного из адвокатов Сааба Хосе Монтейро.

На прошлой неделе Венесуэла потребовала от Кабо-Верде немедленного освобождения Алекса Сааба, арест которого она считает незаконным.

США обещают защиту венесуэльским мигрантам

8 марта Соединенные Штаты одобрили создание статуса временной защиты (TPS) для мигрантов из Венесуэлы. Граждане Венесуэлы, которые в настоящее время находятся на американской территории, смогут, подав соответствующее заявление и пройдя проверку службами безопасности, оставаться там еще полтора года. Речь идет примерно о 300 тысячах беженцев.

В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что будет требовать от Вашингтона снять санкции и прекратить экономическое давление на страну: венесуэльские мигранты вынуждены бежать в другие страны только потому, что США последовательно стремятся разрушить экономику Боливарианской республики и лишить страну права на независимость.

Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva Administración de EEUU sea el LEVANTAMIENTO TOTAL de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas. https://t.co/if5SKArKu2 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 9, 2021

Экономика

Преподаватели будут получать зарплату через платформу Patria

Преподаватели и персонал государственных университетов Венесуэлы будут получать заработную плату через криптовалютную систему Patria, сообщает Monitoreamos.

CIDH advierte que centralizar el pago de nóminas universitarias a través del Sistema Patria violaría la autonomía y los derechos laborales https://t.co/mErfssCkAE — Monitoreamos (@monitoreamos) March 9, 2021

Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) уверена, что такие действия нарушают трудовые права сотрудников.

«Эти меры нарушают автономию университетов, препятствуют свободе выражения мнения преподавателей и сотрудников государственных университетов Венесуэлы», — предупредила комиссия.

Гуманитарные вопросы

Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов

Венесуэльский дизайнер Каролина Эррера в рамках проекта Carolina Herrera Heart for Hope перевела 7 млн долларов в качестве помощи пострадавшим от пандемии COVID-19.

A través del proyecto Carolina Herrera Heart for Hope, la diseñadora venezolana ha hecho un aporte de siete millones de dólares para atender a los afectados por la pandemia https://t.co/FgD5nyhdvu — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) March 8, 2021

На выделенные средства будут закуплены тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.

За минувшие сутки в Венесуэле зафиксировано 436 новых случаев заболевания COVID-19, умерло семь человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 142 774 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 839 венесуэльцев, скончался 1 391 человек.