Каролина Эррера поможет Венесуэле в борьбе с COVID-19, адвокатов не пустили к Саабу

Защитников бизнесмена Алекса Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде, дизайнер Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов на закупку оборудования для лечения пациентов с COVID-19, Польша собирается возобновить полеты в штат Нуэва-Эспарта. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.
Западная Венесуэла
Перевернулась лодка с людьми
8 марта рыбаки в штате Фалькон спасли 18 человек из перевернувшейся лодки, сообщает Reporte Ya.
#8Mar #Falcón— Reporte Ya (@ReporteYa) March 9, 2021
Un total de 18 personas, 13 hombres y cinco mujeres, fueron rescatadas con vida por pescadores en el estado Falcón este lunes - @EfectoCocuyo https://t.co/2gUzZW12Lt
13 мужчин и пять женщин покинули город Тукакас, который находится в муниципалитете Самора, и отправились на остров Кюрасао. Однако лодка, в которой находились люди, села на мель неподалеку от Саморы. Пострадавшие пожаловались на обезвоживание и низкое давление из-за долгого пребывания в воде. Их госпитализировали в медицинский центр в Кумаребо.
Центральная Венесуэла
Отключение света в нескольких районах
После сильного дождя более десяти районов Каракаса остались без света, сообщает издание Reporte Ya в своем Twitter.
#8May #Caracas @SegoviaBastidas: "En algunas zonas de la capital reportan estar #SinLuz desde hace 1 hora tras la fuerte lluvia:— Reporte Ya (@ReporteYa) March 8, 2021
Parque Carabobo
El Conde
Santa Teresa
El Pinar
El Paraíso
La Vega
La Paz
Puente Hierro
La Marrón
Guaicaipuro
Terrazas del Alba
Las Fuentes" pic.twitter.com/TvjQa4vxqK
Электричество отсутствует в том числе в парке Карабобо и Санта-Терезе.
Полиция арестовала лжесудью
Правоохранительные органы задержали Марисоль Ораму, которая использовала поддельное удостоверение мирового судьи и обманула более 50 человек.
#Miranda Funcionarios de PoliSucre detuvieron en el kilómetro 22 de la carretera Petare Santa Lucía, en la Calle Miranda, a Marisol Orama, la misma se identificaba como Jueza Comunal de Paz del municipio Sucre. En el sitio se encontraba practicando un desalojo. pic.twitter.com/160JGP3D0U— Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 8, 2021
Журналист Роман Камачо написал в своем Twitter, что женщина занималась выселением людей в трущобах Петаре. La Patilla отмечает, что вместе с Орамой были задержаны мужчина и женщина, которые сопровождали «судью» в ролях телохранителя и поверенного.
Восточная Венесуэла
Растет количество заражений COVID-19
Губернатор Монагаса Элиса Сантаэлья заявила об росте количества заражений коронавирусом в штате за последние две недели.
«Есть много людей, которые заразились COVID-19 и находятся дома; после такого лечения многим требуется квалифицированная медицинская помощь», — цитирует губернатора издание Efecto Cocuyo.
#LoDice @yelitzePSUV_: “Quiero hacer el llamado para que acudan al centro de salud más cercano. Muchos se quedan haciéndose el tratamiento y cuando llegan a los centros de salud están en unas condiciones en las que no podemos hacer mucho”. https://t.co/oPNAQfts0N— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 9, 2021
Элиса Сантаэлья напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно — использовать маски при выходе из дома, обрабатывать руки антисептиком и придерживаться правил социальной дистанции.
Острова и территориальные воды
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Польшей
Временный поверенный в делах Польши в Венесуэле Милена Лукасевич рассказала о планах Варшавы возобновить полеты на остров Маргарита, сообщает El Pitazo.
Gobierno polaco busca activar nuevamente vuelos hacia Nueva Esparta #8Mar https://t.co/xqM8DVqDIx pic.twitter.com/jV6M6oPBuP— El Pitazo (@ElPitazoTV) March 8, 2021
Во время официального визита на остров дипломат подтвердила, что вела переговоры с губернатором штата Альфредо Диасом об открытии туристического сезона в Нуэва-Эспарте.
«Мы планируем не только привлечь туристов, но и создать рабочие места для местных жителей в гостиничном секторе; в (городе) Маргарита есть все, что нужно туристу», — сказала Лукасевич журналистам.
Политика
Сторонники Гуайдо устроили демонстрации по случаю 8 Марта
Демонстрации в Международный женский день прошли в двух районах Каракаса. Их организаторы — сторонники оппозиционера Хуана Гуайдо. Они собрались перед штаб-квартирой программы развития ООН в Восточном Каракасе и потребовали уважать права женщин.
#8May Balance preliminar: Hasta las 6.30 pm hemos documentado 19 protestas en:— Reporte Ya (@ReporteYa) March 8, 2021
1. Aragua
2. Barinas
3. Bolívar
4. Distrito Capital
5. Guárico
6. Lara
7. Mérida
8. Miranda
9. Monagas
10. Nueva Esparta
11. Portuguesa
12. Vargas
13. Zulia
pic.twitter.com/adb3nfijMv - @OVCSocial
Поддерживающие президента страны Николаса Мадуро венесуэльские женщины не стали массово выходить на улицы, соблюдая карантинные требования из-за пандемии COVID-19. Они обменялись поздравлениями в социальных сетях. Министр по делам женщин Каролис Перес подчеркнула, что за последние 20 лет жительницы страны добились «развития и роста в государственной политике».
Защитников Сааба в четвертый раз не пустили в Кабо-Верде
Власти Кабо-Верде в четвертый раз не пустили в страну адвокатов колумбийского бизнесмена Алекса Сааба.
#8Mar #CasoAlexSaab— Reporte Ya (@ReporteYa) March 9, 2021
Por cuarta vez, Cabo Verde denegó la entrada a abogados defensores de Álex Saab - @la_patilla https://t.co/EdC9k41L4C
«Полиция Кабо-Верде намеренно препятствует судебному процессу, несмотря на постановления суда; у адвокатов были все иммиграционные и медицинские сертификаты, необходимые для въезда в страну», — цитирует агентство EFE одного из адвокатов Сааба Хосе Монтейро.
На прошлой неделе Венесуэла потребовала от Кабо-Верде немедленного освобождения Алекса Сааба, арест которого она считает незаконным.
США обещают защиту венесуэльским мигрантам
8 марта Соединенные Штаты одобрили создание статуса временной защиты (TPS) для мигрантов из Венесуэлы. Граждане Венесуэлы, которые в настоящее время находятся на американской территории, смогут, подав соответствующее заявление и пройдя проверку службами безопасности, оставаться там еще полтора года. Речь идет примерно о 300 тысячах беженцев.
В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что будет требовать от Вашингтона снять санкции и прекратить экономическое давление на страну: венесуэльские мигранты вынуждены бежать в другие страны только потому, что США последовательно стремятся разрушить экономику Боливарианской республики и лишить страну права на независимость.
Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva Administración de EEUU sea el LEVANTAMIENTO TOTAL de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas. https://t.co/if5SKArKu2— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 9, 2021
Экономика
Преподаватели будут получать зарплату через платформу Patria
Преподаватели и персонал государственных университетов Венесуэлы будут получать заработную плату через криптовалютную систему Patria, сообщает Monitoreamos.
CIDH advierte que centralizar el pago de nóminas universitarias a través del Sistema Patria violaría la autonomía y los derechos laborales https://t.co/mErfssCkAE— Monitoreamos (@monitoreamos) March 9, 2021
Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) уверена, что такие действия нарушают трудовые права сотрудников.
«Эти меры нарушают автономию университетов, препятствуют свободе выражения мнения преподавателей и сотрудников государственных университетов Венесуэлы», — предупредила комиссия.
Гуманитарные вопросы
Каролина Эррера пожертвовала 7 млн долларов
Венесуэльский дизайнер Каролина Эррера в рамках проекта Carolina Herrera Heart for Hope перевела 7 млн долларов в качестве помощи пострадавшим от пандемии COVID-19.
A través del proyecto Carolina Herrera Heart for Hope, la diseñadora venezolana ha hecho un aporte de siete millones de dólares para atender a los afectados por la pandemia https://t.co/FgD5nyhdvu— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) March 8, 2021
На выделенные средства будут закуплены тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.
За минувшие сутки в Венесуэле зафиксировано 436 новых случаев заболевания COVID-19, умерло семь человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 142 774 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 839 венесуэльцев, скончался 1 391 человек.