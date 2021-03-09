Экс-активист ФБК призвал Россию к жесткости при наказании физлиц-иноагентов

Список физических лиц, признанных в России иностранными агентами, должен быть сформирован максимально быстро. К этому в интервью ФАН призвал юрист и бывший активист Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Виталий Серуканов.

«Я тут хочу пожурить наши государственные и окологосударственные инстанции: это не тот случай, когда нужно разводить юридическую бюрократию и правовую демагогию. Здесь нужно действовать жестко и оперативно: сейчас такое сложное время, что тянуть просто нельзя. Подобные процедуры должны осуществляться максимально быстро и без каких-либо проволочек, потому что речь идет о государственной безопасности. Речи не идет о чьих-то частных интересах», — сказал Серуканов.

Ранее Министерство юстиции РФ в эксклюзивном комментарии ФАН рассказало о разработке нормативных актов, определяющих порядок ведения списка физических лиц, признанных иностранными агентами. В ведомстве также сообщили, что пока в перечень никого не включили.

Напомним, что с 1 марта в России введена уголовная ответственность для физических лиц, выполняющих функции иноагента, но не подавших заявление об их включении в такой список или не предоставивших отчет о своей деятельности.

«Некоторые люди, типа Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, уже давно наработали на то, чтобы быть в этом с списке: доказательная база по ним есть, думаю, у многих наших органов, в том числе правоохранительных», — считает Серуканов.

При этом собеседник ФАН предложил действовать по аналогии с Соединенными Штатами.

«В США эта практика устоявшаяся и действует очень четко — я имею ввиду внесение физических лиц в список иностранных агентов. Они там много не рассусоливают, а действуют, что называется, наотмашь. Бывает, что даже весьма жестко. Мы, конечно, не Соединенные Штаты, но, тем не менее, поторопиться нужно, потому что это защита нашего суверенитета, в том числе информационного», — добавил бывший сотрудник ФБК.

Отвечая на вопрос о том, сколько физических лиц на основе уже имеющихся сегодня доказательств о связях с зарубежным финансированием могут быть включены в такой список, Серуканов отрезал:

«Главное — начать».

Сейчас на обсуждении находится подготовленный Министерством юстиции РФ законопроект, предусматривающий порядок ведения такого списка и предоставления ими отчетности (по аналогии с реестром НКО, признанных в РФ иностранными агентами). При этом, как уточнили ФАН в Минюсте, граждане, ранее включенные в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, не являются фигурантами списка.

В декабре прошлого года в реестр СМИ-иноагентов были впервые внесены пять физических лиц: основатель фонда «В защиту прав заключенных» Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.