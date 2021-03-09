Глава МВД Фатхи Башага планирует баллотироваться в президенты Ливии

Триполи, 9 марта. Министр внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башага планирует баллотироваться на грядущих президентских выборах.

В эфире программы «Клубный дом» политик заявил, что намерен подать заявку на голосовании, которое состоится 24 декабря текущего года.

«Конечно, если будет возможность, я выдвину свою кандидатуру», — сказал Башага.

Он уточнил, что не рассматривает пост премьер-министра и желает занять исключительно должность президента Ливии. По словам политика, обязанности главы правительства не вызывают у него интереса.

«Эта работа сложна, громоздка и подходит молодежи», — объяснил свое решение министр.

Фатхи Башага проиграл выборы переходного Президентского совета, которые состоялись в Женеве. Политик представлял партию, подконтрольную запрещенной на территории РФ организации «Братья-мусульмане»1.

Готовность проведения единого голосования 24 декабря 2021 года подтвердил глава Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имад ас-Саих. Ведомство приступило к подготовке предвыборного процесса.

1 Организация запрещена на территории РФ.