Джиган ошарашил поклонников незнанием имен собственных детей

Все мужчины вчера поздравляли своих дам. Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне. Так, рэперу Джигану, у которого трое дочерей плюс супруга, бизнесвумен Оксана Самойлова, пришлось повозиться с подарком.

Рэп-исполнитель арендовал ледовую арену ЦСКА, где ровно в центре стоял столик с ужином, вокруг кружили фигуристы и аниматоры, а музыканты играли на скрипке.

«Реально кажется, так бывает только в кино, но точно не по-настоящему, но вчера это было со мной и для меня. В нашей семье было не все идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь @iamgeegun спасибо за этот чудесный праздник», — отметила бизнесвумен в своем Instagram.

Все было бы прекрасно, да есть одно «но». В центре арены висели экраны, на которых были перечислены имена дочерей и жены, в двух из которых рэпер сделал ошибку.

«Оксана, Ариэлла, Лея, Мая, с праздником!»

Напомним, что старшую дочь зовут Ариела, а младшую Майя. Да ладно, прослезившаяся Оксана скорее всего и не обратила внимание на эту формальность, ведь вокруг царило столько любви.

Недавно Джиган исполнил мечту жены и отвез всю семью в Египет. Столько приятных сюрпризов за несколько месяцев уже начинают оправдывать его прошлогодние приключения в Майами.