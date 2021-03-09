Аналитики объяснили умеренный рост цен на нефть и укрепление рубля

Нефтяной рынок опережает события, повышая рост на сырье, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефтяной вопрос

Как рассказали аналитики, на выходных из-за ракетного удара йеменских хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии цены на нефть марки Brent подскочили до 76 долларов за баррель. Однако позднее выяснилось, что серьезного урона удар в итоге не нанес — цена подверглась коррекции и опустилась до 67-68 долларов за баррель.

«Сейчас продолжается коррекция. Основная причина — банальная фиксация прибыли. Рынок в какой-то степени опережает события. Ждет быстрого восстановления нефти, сокращения запасов», — пояснили эксперты.

Аналитики издания обращают внимание, что фундаментальные факторы для роста цен на нефть остаются сильными, потому что запасы сокращаются достаточно быстрыми темпами. Цены на нефть должны оставаться высокими, согласно прогнозам ОПЕК.

Спокойный рубль

По мнению экспертов, возможное увеличение процентных ставок повышает привлекательность долларовых инвестиций. В свою очередь это ведет к росту курса доллара. Однако сегодня американский доллар ослабляется.

«Что касается рубля, ситуация спокойная. После всплеска в четверг ничего особенно не поменялось. Сейчас доллар торгуется на уровне 74 руб. Нефтяные цены, конечно, поддерживают рубль, но с другой стороны — опасения санкций не позволяют ему укрепляться. Пока ничего не меняется. Рубль колеблется в диапазоне 74-75 за доллар», — пояснили эксперты.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.