В Госдуме предложили включить уход за ребенком в трудовой стаж

Депутаты Госдумы обсуждают идею о запрете абортов в частных клиниках. Сторонники новеллы настаивают на скорейшем введении ограничения, а противники убеждают в его опасности. Есть и третий путь — уход за ребенком должен стать официальной работой, а декретный стаж — появиться в трудовой книжке. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

О том, каким образом новые «старые» идеи повлияют на жизнь россиян, читайте в материале ФАН.

Забота о детях — тоже труд

Ранее член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. По ее мнению, исключение этой медицинской услуги из сферы деятельности частных клиник позволит «существенно улучшить статистику» и сократить число криминальных абортов. В ходе конференции «Единой России», посвященной правовым и законодательным аспектам поддержки семей и семейных ценностей, она подчеркнула, что цель ужесточений — отказ женщины от аборта не из-за запретов, а из-за осознания ценности человеческой жизни.

Кроме того, представители РПЦ направили вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому предложение вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Попытка навязать обязательное рождение ребенка может привести к росту нелегальных абортов, а также росту количества детей-сирот», — сказал ФАН Борис Менделевич, комментируя инициативу коллеги.

Он пояснил, что в данном вопросе важно создавать условия для того, чтобы люди захотели иметь детей.

«Надо поддерживать будущих родителей, к примеру, включая уход за ребенком в трудовой стаж. Считаю, что это такая же работа, она требует огромных усилий. К тому же, при желании, матери и отцы должны иметь возможность трудиться неполный день. И конечно же, они должны получать адекватные дотации на ребенка», — заявил депутат.

По его словам, при решении вопроса о сохранении беременности на будущих родителей влияют несколько компонентов: социальный, медицинский и политический.

«Важно прорабатывать все три направления, а не ставить условия, при которых женщины будут вынуждены проводить нелегальные аборты. Потому что в результате мы можем потерять как ребенка, так и мать», — уверен депутат.

Предложение депутата по просьбе ФАН прокомментировал член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Он напомнил, что в страховой (но не в трудовой) стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. В трудовой книжке период отпуска по уходу за ребенком никак не отражается.

«Таким образом, уход за ребенком к труду не приравнивается. Это также негативно влияет на демографию, так как, например, мать, имеющая несколько детей, на несколько лет фактически выпадает из трудовой деятельности. Поэтому работодатели неохотно берут на работу молодых женщин и, тем более, многодетных мам», — объяснил он.

По словам юриста, идеи включения этого периода в трудовой стаж обсуждаются уже несколько лет. Однако для включения всех трех лет ухода за ребенком в такой стаж нужны существенные бюджетные средства, которые пока на эти цели не выделены. Уваров также добавил, что период ухода за ребенком можно было бы включать в трудовой стаж в отношении воспитывающих детей вдовцов и отцов-одиночек.

Ограничение абортов — рост смертности

При этом инициативу Инги Юмашевой поддержал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников. Он убежден, что у врачей, которые проводят аборты, не должно быть коммерческой заинтересованности.

«Многих женщин просто чуть ли не насильно заставляют делать аборты: врут им о неправильном скрининге, пугают тем, что родится инвалид. При этом зачастую женщины потом рожают абсолютно здоровых детей, — сказал он ФАН. — Поэтому я считаю, что нужно ужесточить ответственность за пропаганду абортов и запретить коммерческое использование абортированных материалов».

Инициативу по запрету пропаганды абортов подержал и Дмитрий Уваров. При этом он отметил, что полный запрет на аборты может привести к резкому росту подпольных абортов. А это, в свою очередь, может закончиться необратимыми последствиями для женского здоровья и повышением смертности в России. По словам Уварова, не все категории женщин могут обратиться в государственные клиники: например, находящиеся в критический момент вне пределов страны или города и не имеющие полиса ОМС.

Против запрета абортов в частных клиниках выступила и зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В беседе с ФАН она заметила, что ограничение прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофе.

«Поговорите с бабушками и прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены. Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи, — сказала она. — В 1950 году в СССР было зафиксировано более миллиона абортов, и 90% из них являлись криминальными. Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными! Нельзя допустить такого впредь».

Пушкина убеждена, что женщины сегодня не отказываются от возможности иметь детей, они лишь откладывают роды на более подходящий период жизни. Поэтому для обеспечения демографической безопасности сегодня необходимо заниматься охраной женского здоровья и развитием репродуктивной медицины, добавила законодатель.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсуждают ограничение в России права на суррогатное материнство. Парламентарии во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила документ, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. Авторы инициативы предлагают запретить пользоваться услугами суррогатных матерей, помимо одиноких людей, иностранцам, а также гражданам моложе 25 и старше 55 лет.