Министр здравоохранения Австралии госпитализирован после прививки AstraZeneca

Канберра, 9 марта. Главу Минздрава Австралии доставили в больницу с возможной инфекцией после прививки вакциной AstraZeneca, сообщили в ведомстве.

Министр был госпитализирован 9 марта, после чего врачи диагностировали у него инфекцию неизвестного генеза. Состояние Ханта никак не связано сделанной пару дней назад прививкой британско-шведского консорциума AstraZeneca.

Сейчас глава минздрава получает антибиотики. Некоторое время ему придется провести в больнице под наблюдением специалистов. Ожидается, министр поправится в ближайшее время. Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Венгрии и Австрии.