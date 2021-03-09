ГД РФ намерена обсудить законопроект об оправдании экстремизма в Сети

Москва, 9 марта. Проект о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма в интернете принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщают СМИ.

Согласно законопроекту, доступ к информации будет ограничен, если она содержит обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности. Итоговое решение будет принимать генпрокурор РФ или его заместитель.

Закон поможет осуществить блокировку ресурсов, которые распространяют материалы экстремистского и террористического содержания, а также угрожают безопасности государства и проживающих в нем граждан.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Госдума одобрила поправки о закреплении приоритета Конституции РФ в трех кодексах.