Ученые из США предупредили о способных погубить Землю супервулканах

Джуно, 9 марта. Катастрофическое извержение супервулкана способно погубить на Земле все живое. На планете есть по меньшей мере три объекта, обладающих разрушительным потенциалом.

Группа опасных вулканов, представляющих собой один супервулкан, расположена на территории Аляски. Речь идет о нестабильных объектах Карлайл, Кагамил, Тана, Улиага, Кливленд и Герберт. Под ними расположен магматический очаг, вызывающий тревожную активность, передает слова специалистов из обсерватории вулканов Аляски Planet Today.

«Если все шесть «стволов» этого опасного супервулкана начнут проявлять активность, то катастрофа будет неминуемой», — объяснил геофизик Джон Пауэр.

Еще одним опасным супервулканом считается Йеллоустоунская кальдера. Она уже давно пугает исследователей своим потенциалом. Считается, что вулкан способен стереть с лица земли не только Соединенные Штаты, но и всю человеческую цивилизацию.

О проблеме супервулкана на территории Аляски ученые предупреждали и раньше. Исследователи из Института науки им. Карнеги не исключают, что воды Тихого океана скрывают более 70 сейсмически активных объектов.