Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору популярных продуктов к Масленице

Москва, 9 марта. Специалисты Роспотребнадзора в связи с началом масленичной недели объяснили, на что стоит обращать внимание при выборе муки, сметаны, творога, мяса и замороженных ягод.

Эти продукты становятся особенно востребованными в период Масленицы, когда многие активно пекут блины с различными начинками, делают сырники, пироги и вареники. Если ингредиенты для их приготовления будут качественными, блюда получатся вкусными и не вызовут неприятных последствий.

Мука может оказаться испорченной в результате прогоркания, прокисания, плесневения, слеживания или из-за присутствия насекомых. Поэтому важно проверить, чтобы от нее не исходило специфического затхлого или кислого запаха, а на упаковке не присутствовало непонятных следов.

«При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт», — говорится в публикации на сайте ведомства.

При выборе творога и сметаны нужно обратить внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. Состав этих продуктов не должен включать ничего, кроме молока и закваски.

Если необходимо купить замороженные ягоды, стоит проверить, не слиплись ли они в упаковке в один кусок льда. В режиме самообслуживания такой продукт лучше не покупать, поскольку без упаковки в него могут попасть микроорганизмы, выделяющиеся при чихании и кашле, или занесенные грязными руками при наборе ягод.

Мясо нельзя приобретать у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли, так как оно может быть предложено от больных или павших животных. Любые мясные блюда необходимо подвергать достаточной термической обработке.

Масленица в этом году продлится до 14 марта, каждый ее день традиционно имеет свои обычаи и обряды. Узнать о них, а также о рецепте вкусных блинов можно в специальном материале.