Настя Ивлеева в честь своего юбилея запустила салюты в семи городах России

Москва, 9 марта. Популярный блогер Настя Ивлеева, отметившая 8 марта день рождения, устроила праздничный салют в семи городах России.

Телеведущая с размахом отметила свой юбилей. Она решила поделиться праздничным настроением, подготовив фейерверк для жителей нескольких городов России. Салюты прогремели в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске и на Сахалине.

Знаменитость призналась, что плакала от счастья, когда смотрела видео от поклонников, которые снимали ее подарок.

«Сижу смотрю сторис с отметками, какие салюты, какие вы счастливые… Реву! Я горжусь собой! Дальше — больше! Девки! Только вперед!», — написала Настя Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме Насти Ивлеевой в Международный женский день праздник был у телеведущей Ксении Бородиной. Звезде скандального телепроекта «Дом-2» накануне исполнилось 38 лет. Праздновать свой день рождения Ксения решила в Сочи. Телеведущая по традиции собрала на горнолыжномкурорте самых близких друзей и родных.