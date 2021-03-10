Экономист объяснила, почему кризис времен Великой депрессии может повториться

Признаков Великой депрессии, совпадающих с теми, что наблюдаются в современной экономике, достаточно много. Об этом ФАН заявила Мария Конягина, профессор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук.

Напомним, Великая депрессия — это мировой экономический кризис второй трети 20 века. Он начался в 1929 году с биржевого краха в США, а закончился в 1939 году. Наиболее сильно Великая депрессия затронула ряд других стран: Канаду, Великобританию, Германию и Францию.

«Советский Союз она затронула тогда в меньшей степени, скорее, его задели ее последствия, — рассказала Мария Конягина корреспонденту ФАН. — Сегодня мы видим очень много социальных и политических событий, которые напоминают нам те, что предшествовали Великой депрессии. Плюс, безусловно, мягкая экономическая политика государств, что очень важно учесть. Так вот, сочетание этих условий заставляет нас напрячься, составляя скорее негативные прогнозы».

Экономист назвала основные причины таких выводов. По ее словам, характерные черты, предшествующие крупнейшему мировому кризису XX века, вполне можно найти и в современной экономике. Среди них она назвала нехватку денежной массы, дефляцию, а также разные политические процессы.

«Во-первых, причинами Великой депрессии в свое время была нехватка денежной массы. В развивающихся странах сейчас действительно наблюдается нехватка денежной массы, которая стоила бы довольно дешево для развития предпринимательства. Во-вторых, дефляция, которая сегодня как раз характерна для развитых стран, потому что часть европейских государств, например Германия, периодически от нее страдают. Это более опасный фактор, нежели инфляция, с которой страны научились справляться, она не так страшна в условиях неполноценных денег. В то время как дефляция значит снижение цен и снижение рентабельности производств и приводит к тому, что часть предпринимательских структур закрывается, увеличивается безработица. Плюс, разнообразные политические процессы. Сегодня идут разговоры о потенциале довольно крупного экономического кризиса, причем мирового, они подкрепляются такими признаками», — считает специалист.

Мария Конягина обратила внимание на еще один признак, наблюдающийся в экономике последних лет и совпадающий с тем, что был характерным для времени Великой депрессии.

«Еще одно совпадение — это появление принципиально новых технологий, что позволило после кризиса развить новый экономический уклад. Правда, нужно сказать, что самое страшное событие после Великой депрессии, особенно в России — это Вторая мировая война. Поэтому войны — это специфика, характерная для завершения глобальных кризисов. Но такой сценарий, скорее всего, можно предотвратить, потому что сегодня мы знаем намного больше о мировых кризисах», — отмечает собеседница ФАН.

По словам эксперта, именно Великая депрессия стала первым сигналом к тому, чтобы вести более тщательные наблюдения за мировой экономикой. Поэтому даже при наихудшем развитии событий есть все основания полагать, что страны, в том числе и Россия, смогут справиться с кризисом без последующих войн, сообщила Мария Конягина.

«Сейчас происходит очень сильная поляризация стран, бедные страны становятся еще беднее, богатые — еще богаче. Таким образом, есть возможность перераспределения как рисков, так и определенных преимуществ, которые сегодня несет развитие мировой экономики. Макроэкономисты и финансисты сегодня существенно больше знают о кризисах, поэтому есть основания полагать, что с современными условиями кризиса можно справиться. Избежать его невозможно, но вопрос в другом: будем ли мы первыми, кто перейдет на новый уровень и перестроится на новый экономический уклад, или же мы будем тянуться в хвосте, собирая крошки со стола победителей», — резюмировала экономист.

Ранее экономист Александр Разуваев в комментарии ФАН назвал внешний долг России одним из самых низких в мире.