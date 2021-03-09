Мастер из России «подарила» звездам новые носы без операций

Москва, 9 марта. Российский мастер по перманентному макияжу Анна Савина разработала технологию, благодаря которой можно изменить форму носа без операций. Об этом сообщила ФАН ее пиар-директор.

Поклонники вот уже несколько лет пытаются догадаться, как у звезд мирового масштаба после изменений формы носа не остается признаков хирургического вмешательства. Оказалось, все дело в новом тренде — перманентном контурировании, которое является альтернативой ринопластике.

Разработала метод Савина еще четыре года назад. В числе первых ее попробовала актриса Анастасия Макеева. А затем технологию представили на мировом рынке косметологических услуг. Новые носы Савина таким образом «подарила» таким зарубежным звездам, как Дженнифер Лоуренс, Тайра Бэнкс, Рианна, Меган Фокс, Ким Кардашьян и Леди Гага.

По словам Савиной, метод строится на работе со светом и тенью. На лицо наносится эскиз, затем в дело вступает анестезия, а следом — процедура перманентного контуринга, которую выполняют тонкими иголками. Держится эффект приблизительно три года.

«Процедура абсолютно безопасная и безболезненная. Уже на следующий день можно выходить в свет и блистать на красных дорожках», — уточнила мастер.

К пластическим хирургам обращаются не только представительницы прекрасной половины человечества. Мужчины тоже проходят процедуры, но направленные по большей части на решение проблем со здоровьем.