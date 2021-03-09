Глава ПАСЕ планирует встретиться с Лавровым, Володиным и Матвиенко

Москва, 9 марта. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс намерен провести ряд встреч в ходе рабочего визита в Москву, который запланирован на середину марта.

Глава ПАСЕ прибудет в российскую столицу 15 марта с официальным визитом, в ходе которого он встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Министерства юстиции РФ Константином Чуйченко.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава Совета Европы. По его словам, в случае запуска против РФ этой процедуры, Москва должна быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ.