Бузову раскритиковали за неудачное фото с «приставленной» головой

Москва, 9 марта. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, которая сильно разочаровала поклонников звезды.

Знаменитость позирует в костюме в виде купальника с экстремально глубоким вырезом. Наряд выглядит очень сексуально, что подчеркивает дерзкий образ звезды.

Но поклонники не пришли в восторг от снимка 35-летней дивы. Многие отметили, что на кадре звезда выглядит очень несуразно — ее голова как будто приставлена к телу. Некоторые предположили, что Ольга переборщила с фотошопом.

«Одна голова и волосы, может, хватит худеть?»; «А что с головой и туловищем? Голова вообще, что ли, из другого кадра?»; «Неудачное фото»; «Оля, что с тобой? Голова на фото как будто живет своей жизнью», — пишут подписчики в комментариях под фото.

На днях Бузова оконфузилась, опубликовав пост, посвященный партнерше бывшего парня по «Танцам со звездами» Дарье Палей. Знаменитость считает, что у девушки был роман с ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном. Однако долго эта публикация не продержалась — через некоторое время знаменитость удалила запись. Видимо, посчитала, что вновь попадет в скандал.