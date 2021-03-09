Осташко спрогнозировал тактику Соболь на суде по делу о вторжении в жилище

Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском районном суде 10 марта рассмотрит дело о нарушении неприкосновенности жилища в отношении Любови Соболь. Руководитель издания PolitRussia политолог Руслан Осташко предположил, как соратница Алексея Навального будет вести себя на заседании, учитывая, что у стороны обвинения есть неоспоримые доказательства нарушения границ частной собственности.

Инцидент с квартирой

Инцидент произошел 21 декабря. По версии правоохранителей, Соболь обманула курьера сервиса доставки и вместе с ним прошла в подъезд многоквартирного дома. Когда Галина Субботина, хозяйка нужной Соболь квартиры, открыла дверь, сотрудница ФБК (признан иностранным агентом в РФ) ее оттолкнула и ворвалась в жилое помещение.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия или угрозой его применения». Впоследствии в Сети появилось видео, на котором Соболь действительно ведет себя агрессивно и беспардонно проникает в квартиру.

На кадрах видно, что она в настойчивой форме игнорирует просьбу хозяйки недвижимого имущества оставить ее в покое. Соболь начала вламываться в квартиру, параллельно возмущаясь, что ее не хотят впускать, несмотря на объективность возмущения Галины Субботиной и угрозу вызова полиции.

На этом сотрудница фонда Навального не остановилась. Из видео понятно, что после осмотра квартиры с порога Соболь стала проситься осмотреть жилье полностью, на что женщина не соглашалась. Это не помешало соратнице Навального — она прошла внутрь и стала осматривать все помещения.

После того как историей заинтересовались правоохранители, представители либеральной оппозиции развернули информационную кампанию по поддержке «пострадавшей» Соболь. Например, утверждалось, что сотрудница ФБК «просто звонила в дверь». Какие-либо иные подробности инцидента умалчивались, вероятно, с целью придания Соболь образа жертвы.

На суде Соболь будет врать

Суд по делу о нарушении неприкосновенности жилища состоится уже в среду, 10 марта. Непонятно, каким образом будет защищаться Соболь, учитывая находящееся в Сети видео ее вторжения в квартиру. Редакция ФАН обратилась к Руслану Осташко с просьбой спрогнозировать возможное поведение соратницы Навального на предстоящем заседании.

«Не удивлюсь, если Соболь скажет, что хозяйка сама ее привела и все показала. Потому что их наглости и лжи нет никакого предела. Они привыкли, что им многое сходит с рук. Это происходило длительное время, они понимают, что правосудие с ними очень аккуратно. Но после осуждения Навального, когда ему поменяли срок на реальный, они сильно напряглись. Сейчас они находятся в истерическом положении», — считает эксперт.

По мнению Осташко, тупиковая ситуация с квартирой Субботиной может спровоцировать у защиты Соболь неоднозначное поведение. От таких людей следует ожидать тактически-нестандартных и неприятных ходов.

«Поэтому они могут пытаться вывести на эмоции женщину, которая обвиняет Соболь, чтобы она могла заявить что-то, к чему сможет придраться адвокат. Например, что она прошла в квартиру по ее приглашению», — добавил он.

В то же время подобную стратегию Осташко охарактеризовал как проигрышную, поскольку в открытом доступе имеется видеозапись, на которой четко прослеживается агрессивное поведение Соболь вкупе с проникновением в жилище.

«Надо также учитывать, что Соболь не боится врать. На этом надо ставить акцент. Если они врут в мелочах, то и в больших вопросах они будут это делать. Ждем цирка и концерта, я очень надеюсь, что наше правосудия сможет адекватно оценить их действия и вынести обвинение по статье о проникновении в чужое жилище», — резюмировал эксперт.

Напомним, в настоящий момент Любовь Соболь находится под домашним арестом по «санитарному делу». Данная санкция в отношении соратницы Навального действует до 23 марта.