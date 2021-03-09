В России может появиться собственный YouTube

Москва, 9 марта. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать в стране аналоги популярных зарубежных платформ.

Ашманов считает необходимым создать в России собственные интернет-платформы. В частности, речь идет о популярном видеохостинге YouTube. Это позволит обеспечить безопасность пользователей в интернете, а также избежать цензуры против российских СМИ.

В Госдуму ранее вносили предложение о необходимости наложить на зарубежные интернет-ресурсы определенную ответственность. Например, на соцсеть Facebook, браузер Google и входящий в него YouTube. Данный законопроект поддержал Роскомнадзор. Многие эксперты отмечали, что в последнее время стали все чаще приходить сообщения о злоупотреблении и цензуре со стороны американских интернет-платформ.

Представители Роскомнадзора ранее составили протоколы в отношении нескольких соцсетей за призывы несовершеннолетних граждан к участию в незаконных мероприятиях. В частности, протокол был составлен на видеохостинг YouTube.