Москва, 9 марта. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов снова выдвигает свою кандидатуру на выборы главы региона, потому что на этой должности нет ограничений по числу сроков.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Каких-то ограничений в данном случае нет. Единственное ограничение, наверное, это те самые критерии оценки эффективности работы. Вопрос в том, насколько эффективно идет работа и какие результаты», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, при плохой эффективности губернатор может покинуть пост лишь из-за того, что его не выберет народ.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что в Кремле ответили на опасения США по поводу действий России в космосе.