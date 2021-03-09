Акции Tesla потеряли 35% стоимости

Нью-Йорк, 9 марта. Торги в понедельник, 8 марта, продемонстрировали мощное падение акций американского гиганта.

Капитализация инновационной компании сократилась примерно на 300 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на агентство Reuters.

Несмотря на снижение в цене акций, Tesla продолжает быть крупнейшим по капитализации автомобильным производителем. На столь резкое падение, скорее всего, повлияла целая совокупность причин. Среди них — политика ФРС США, усиление конкуренции со стороны других автопроизводителей, а также общий для отрасли дефицит чипов. Помимо этого, Tesla много вкладываются в развитие производства. Сейчас компания готовится к выпуску пикапа Cybertruck и электротягача Semi.

Forbes отмечает, что уровень падения капитализации Tesla оказался «глубже», чем у других мощнейших корпораций. Несмотря на возникающие трудности, миллиардер Илон Маск не намерен отказываться от затратных проектов. В том числе, он намерен построить в Техасе новый город.