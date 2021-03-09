Техас присоединился к мировой войне с корпорациями

Остин, 9 марта. Губернатор штата Техас Грег Эббот намерен запретить администрациям крупных соцсетей репрессировать пользователей за «неправильное» мнение.

Эббот больше не намерен молчаливо смотреть на то, как техногиганты «цензурируют техасцев», приводит слова политика местное телевидение. Официально представлять соответствующий законопроект, как сообщает пресс-релиз администрации губернатора, Эббот будет 12 марта в компании сенатора Брайана Хьюза. Цель Билля №12 сената штата Техас (таково официальное название документа) — запретить социальным медиа «цензурировать» тех или иных пользователей соцсетей из Техаса основываясь на их точке зрения.

Губернатор Техаса Грег Эббот уже неоднократно выступал в оппозиции существующей леволиберальной западной повестке. Когда в Техасе начались перебои в электроснабжении, Эббот жестко критиковал федеральные власти за насаждение неэффективной «зеленой» энергетики. Также Эббот является единственным губернатором в Штатах, кто открыто подверг сомнению законность победы действующего президента Джо Байдена на выборах.

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