Акцию «Юнармии» «Весенние открытки» поддержали по всей России

Москва, 9 марта. В России прошла юнармейская акция «Весенняя открытка», приуроченная к Международному женскому дню, передает корреспондент ФАН.

Проект поддержали участники движения по всей стране, представив видеопоздравления, рисунки, праздничные букеты, сделанные своими руками. По словам начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного, юнармейцы проявили в акции «Весенние открытки» все свои творческие способности.

«Любое послание — бумажное или записанное на видео — это искренний порыв юнармейцев. Каждый из них старался подойти к созданию открытки с душой, проявить свои творческие способности и фантазию. И эти старания не пропали! В сердцах тех, кто получал открытки или слушал послания, рождалось тепло, а значит — наступила настоящая весна», — отметил Никита Нагорный.

В Ингушетии ребята приготовили послания для сотрудниц и воспитанниц реабилитационного центра для детей-инвалидов города Магас. С большой любовью и старанием девочки создали настоящие шедевры. Бумажные цветы, уложенные умелыми руками, превратились в праздничные букеты.

Юнармейцы из Мордовии создали для прекрасных дам видеооткрытку.

«Будьте счастливыми! Будьте любимыми! Будьте удачливыми во всем! Чтобы все печали — мимо, чтобы только радость в дом! Чтобы солнце улыбалось, были верными друзья! Все решалось, все сбывалось навсегда от «А» до «Я», — пожелали в своем послании участники движения из Смольненской школы.

Открытки с искренними пожеланиями разлетелись по всей стране и из Амурской области. К акции присоединился отряд «Самородок» гимназии №9 города Свободного. Главными адресатами посланий стали воспитанницы детского дома. Юные патриоты пожелали девочкам добра и счастья, а также исполнения самых сокровенных надежд.

Столичные юнармейцы согрели теплом и заботой воспитанников ресурсного центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Спутник». Ребята в красных беретах стали спутниками своих сверстников, которые сейчас находятся в трудных жизненных условиях. Причем, не разово — юнармейцы пообещали и дальше заботиться и поддерживать новых друзей.