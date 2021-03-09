Песков назвал KPI для губернаторов ограничением для несменяемости власти

Москва, 9 марта. Система эффективности глав регионов РФ (KPI) является естественным ограничителем для несменяемости власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, утвержденный указом президента перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов позволяет оценить, насколько эффективно работает губернатор и какие результаты демонстрирует его команда.

«Если работа идет плохо и результаты плохие, будешь ты выбираться — не будешь, тебя не выберут, и наоборот», — пояснил Песков.

Стоит отметить, что перечень критериев оценки губернаторов состоит из 12 пунктов, в него входят темпы роста зарплат, уровень бедности, объемы вводимого жилья, численность населения, доверие к власти, поддержка талантливых детей, доля занимающихся спортом граждан.