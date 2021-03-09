Астролог дала советы на период растущей Луны с 14 марта

Через пять дней, с 14 марта, нас ожидает растущая Луна. Астрологи уверены, что это очень активный, насыщенный период. Человек становится инициативным, все дела, которые накопились за последнее время, получат мощный толчок к реализации. Энергия Луны поможет раскрыть внутренний потенциал, особенно людям нерешительным или скромным.

Календарь фаз Луны на март 2021 года очень разнообразен, он содержит даты новолуния, полнолуния, периоды растущей и убывающей Луны.

Корреспондент ФАН поговорил с ведическим астрологом Яной Вагановой, и она рассказала, как этот период повлияет на все знаки зодиака, а также она выделила тех, кому удача улыбнется вдвойне.

«14 марта, в воскресенье, наступит день Солнца и созвездия Уттара Бхадрапада, Луна растет. Солнце меняет знак, и важные дела лучше отложить на потом. Не торопитесь принимать решения, постарайтесь не смотреть новости. Сегодня вы будете чувствительны к глобальным последствиям в мире», — объясняет астролог.

Если у вас были разногласия с кем-либо, то этот день просто создан для примирения, считает собеседница агентства.

«Удача от добрых дней вернется к вам сторицей. Желаю использовать свою удачу по максимуму и прожить предстоящую неделю на все 100%. Этот период пройдет благостно для всех знаков зодиака, но для таких, как Лев и Стрелец, он пройдет лучше вдвойне. Им я советую действовать решительнее», — резюмировала Ваганова.

Ранее астролог рассказала, какие знаки зодиака в марте встретят свою любовь.