Профессор НИИ Склифосовского заявил о возможном изнасиловании Легкоступовой перед смертью

Москва, 9 марта. Певицу Валентину Легкоступову, судя по травмам на теле, перед смертью могли изнасиловать. Об этом заявил профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов.

Исполнительница хита «Ягода-малина» ушла из жизни 14 августа 2020 года. Причина ее смерти до сих пор не установлена. Дочь артистки Анэтта Бриль уверена, что к гибели ее матери может быть причастен Юрий Фирсов, за которого Легкоступова вышла замуж за месяц до смерти.

Сам вдовец утверждает, что артистка споткнулась о порог в ванной комнате и получила при падении тяжелые травмы, которые и привели к летальному исходу. Но Шарипов не верит в эту версию. Он привел результаты судебно-медицинской экспертизы.

«У нее поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие. Эта сила тяжести удара равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, или удару о стенку», — подчеркнул он в эфире передачи «Пусть говорят».

Более того, профессор заявил о возможном изнасиловании Легкоступовой перед смертью. На это указывают гематомы передней и внутренней поверхности бедер. По словам Шарипова, певицу долгое время спаивали.

«Да, это не исключено. Но это называется «сосудистые звездочки». Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — заключил он.

Фирсов после смерти исполнительницы вступил в борьбу за ее наследство. Вдовец уже оформил необходимые документы. Он претендует на двухкомнатную квартиру и иномарку Легкоступовой.