Центробанк понизил курс доллара до 74,26 рубля

Москва, 9 марта. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта, понизив значения доллара и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Согласно Центробанку, официальный курс доллара составляет 74,2640 рубля, что на 16,35 копейки ниже предыдущего показателя. Евро ЦБ оценил в 88,1736 рубля, опустив стоимость европейской валюты на 75,98 копейки.

Рубль также укрепляется к иностранным валютам на биржевых торгах. Биржевая стоимость доллара составляет 73,8 рубля, евро торгуется на отметке в 88,1 рубля.

Укреплению российской валюты способствует благоприятная ситуация на рынке нефти. Майские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent торгуются по 69,2 доллара за баррель. Накануне стоимость бочки эталонного сорта впервые с 8 января 2020 года превысила 70 долларов за баррель.