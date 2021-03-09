Кемеровский подросток погиб в сугробе во время катания на ледянке

Кемерово, 9 марта. Тело 14-летнего мальчика извлекли из сугроба кемеровские спасатели. Погибший катался на ледянке в компании друзей и оказался в западне.

Полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка в Заводском районе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По словам очевидцев, подросток в компании друзей катался на ледянке и во время очередного спуска оказался под толстым слоем снега. Приятели попытались вытащить его из сугроба самостоятельно, но в итоге обратились за помощью.

Спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков насильственной смерти. Точную причину гибели ребенка определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ФАН писал о пожилой жительнице Кузбасса, получившей тяжелые травмы из-за падения большой снежной массы. Инцидент произошел во время прогулки с внуками.