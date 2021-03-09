ФАН стали известны подробности расследования лжесвидетельства в деле Ефремова

Москва, 9 марта. Расследование уголовного дела по лжесвидетельству трех граждан на суде над актером Михаилом Ефремовым подходит к концу. Ефремова ради дачи показаний даже этапом привозили из белгородской колонии. По предварительным данным, актер дал все пояснения следователю и утверждал, что свидетели были куплены. Однако пока это не доказано — съемка на месте автокатастрофы не очень хорошего качества. Поэтому, вероятнее всего, будет назначена фотографическая экспертиза.

На материалах с места происшествия и Андрей Гаев, и Александр Кобец опознали себя. Однако из-за плохого качества видео идентифицировать этих людей фактически невозможно. Гаев и Кобец утверждают, что за рулем сидел не Ефремов, а совсем другой человек. Теван Бадасян не утверждал, что за рулем был не Ефремов, а лишь указывал на то, что в машине Ефремов был не один.

«Необходима фотографическая экспертиза. Оба обвиняемых на видео указывают на себя, но проверить это невозможно из-за плохого качества съемки. Только после этого можно или подтвердить, или опровергнуть слова Гаева и Кобца», — говорит источник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что сам Михаил Ефремов дал согласие на полное сотрудничество со следствием, надеясь, что ему это зачтется в будущем. Он показал, что якобы шла беседа о каких-то определенных суммах. Эльман Пашаев полностью отрицает подкуп. Он утверждает, что деньги Ефремов давал только на дорогу для свидетелей и их проживание в Москве, то есть на обеспечение явки в суд свидетелей, что законом не запрещено. На все траты есть чеки.