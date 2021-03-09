Европарламент лишил каталонского революционера и союзников неприкосновенности

Брюссель, 9 марта. Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон, боровшийся за отделение провинции от Испании, был лишен статуса неприкосновенности и будет экстрадирован.

Испанское правительство уже поприветствовало это решение и назвало его «важной победой закона над теми, кто ищет пути разрушить нашу страну». За снятие неприкосновенности с Пучдемона проголосовали 400 парламентариев, против — 248. Воздержались 45 депутатов.

Следом примерно с тем же соотношением были лишены иммунитетов и ближайшие соратники каталонского политика — экс-министр здравоохранения Тони Комин и бывшая глава министерства образования Клара Понсати.

После того, как протесты в Каталонии были жестко подавлены полицией и внутренними войсками Испании в октябре 2017 года, Пучдемон с соратниками бежал в Бельгию. В 2019 они получили статус членов Европарламента и вместе с ним — депутатскую неприкосновенность. Адвокат Пучдемона в Испании Гонсало Бойе заявил, что экс-президент намерен обжаловать решение Европарламента в Европейском суде в Люксембурге.

Глава испанского МИД Аранча Гонсалес-Лайя уже заявила, что никакое кресло законодателя в Европе не защитит его от правосудия в Испании.

«Проблемы Каталонии должны решаться в Испании, а не в Европе», — подчеркнула Гонсалес-Лайя.

В 2017 году в рамках референдума население Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании, однако официальный Мадрид не признал итоги голосования легитимными, и в Барселону были введены полиция и национальная гвардия. Сотни человек пострадали в уличных столкновениях.

Ранее Федеральное агентство новостей писало об обысках в офисе бывшего президента ФК «Барселона» в рамках обвинений в коррупции.